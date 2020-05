Gerusalemme Israele, al via il processo contro il premier Netanyahu Incriminato per corruzione, frode e abuso di fiducia in tre casi. E' la prima volta nella storia dello Stato

"L'obiettivo è di abbattere un premier forte e di destra", ha detto Benyamin Netanyahu all'ingresso del tribunale di Gerusalemme dove inizia il processo a suo carico. Netanyahu è arrivato circondato da ministri del Likud."Hanno fatto di tutto per farmi arrivare qui come un ex primo debole e voi - ha detto Netanyahu rivolgendosi ai suoi elettori - siete più saggi di quel gruppo. Avete dato al Likud più voti di sempre".Netanyahu ha detto poi che entra "a testa alta in tribunale" ed ha aggiunto che "hanno inventato un capo di accusa tutto per me", riferendosi al fatto di aver sollecitato "coperture positive" da parte dei media". Fuori del palazzo di giustizia,ad attenderlo, si fronteggiavano manifestazioni contrapposte.Sono in particolare tre i ministri dell'attuale governo ad accompagnare Benyamin Netanyahu fino al tribunale di Gerusalemme - in Salah a-din street - dove si tiene la prima udienza del processo che lo vede imputato per corruzione, frode e abuso di potere.I ministri sono Amir Ohana, responsabile della sicurezza pubblica, Miri Regev, alla guida dei trasporti e Tzachi Hanegbi, dell'agricoltura, tutti del Likud. Una mossa attaccata dal capo dell'opposizione di centro sinistra Yair Lapid: "i ministri che accompagnano Netanyahu al processo, tra cui quelli che si occupano di far rispettare la legge, sono - ha scritto su twitter - una disgrazia nazionale da non dimenticare. Questo è un vero tentato golpe".Contro l'incriminazione di Netanyahu si è espresso il presidente della Knesset, Yariv Levin, anche lui Likud, che ha definito il processo "uno dei punti più bassi della giustizia", aggiungendo: "io, come milioni di israeliani, sono con il premier, con la verità e la giustizia".