Plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo Copyright, al voto la legge europea sul diritto (digitale) d'autore "E' un momento cruciale per la cultura europea, per l'economia digitale, per la difesa dei nostri valori Ue', ha detto la Commissaria al digitale Mariya Gabriel a Strasburgo in vista del voto sulla direttiva di riforma del copyright

©️#Copyright: Stop a pressioni indebite su Parlamentari europei. Ora basta! Lasciamoli votare#CopyrightDirective pic.twitter.com/xZrAb3qP4K — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 26, 2019

"La nuova direttiva permetterà di adeguare il diritto d'autore al XXI secolo", ha dichiarato la Commissaria Ue al digitale Marya Gabriel, una delle grandi sostenitrici della riforma al vaglio della plenaria a Strasburgo.Un percorso travagliato, quello della direttiva sul diritto d'autore, con l'esito sul filo voto sul filo del rasoio a Strasburgo.La direttiva con la riforma del copyright, che tiene conto dei cambiamenti avvenuti dall'avvento del digitale, ha spaccato il Parlamento europeo: da una parte i sostenitori del mondo di autori e editori, che difendono i diritti di chi produce le opere d'arte e l'informazione, con alle spalle potenti associazioni di categoria di autori, editor; dall'altra quelli che, in difesa della libertà di espressione dei cittadini, sono stati accusati di difendere gli interessi di grandi colossi tecnologici, che consentono la pubblicazione di contenuti senza pagare un equo compenso."Un voto storico per l'Europa", sostiene il presidente degli editori di giornali europei Enpa, Carlo Perrone, mentre protesta Wikipedia che oscura la pagina italiana in vista della decisione del Parlamento europeo. "Non si facciano pressioni indebite sui deputati europei alla vigilia del voto sul copyright", afferma il presidente Antonio Tajani in un'intervista alla Rai che rilancia su Twitter:"Google, Facebook e Youtube diffondono disinformazione e dimostrano quanto sia semplice strumentalizzare soprattutto i giovani", ha detto il relatore del provvedimento, il popolare tedesco Axel Voss, poco prima del voto dell'Europarlamento sulla direttiva, chiedendo di adottare le nuove misure per agire "contro queste piattaforme".Al termine del dibattito nella plenaria Voss ha risposto alle critiche di alcuni deputati: "Non c'eècensura con questa riforma. Con questa riforma la libertà di espressione non viene limitata. Con questa riforma creiamo certezza del diritto per delle opere protette dai diritti d'autore e creiamo nuove possibilità per utenti e cittadini", ha detto.È uno dei voti più cruciali e più controversi di questa legislatura europea e riguarda l'accordo in "trilogo" già raggiunto, a metà febbraio, fra i rappresentanti dello stesso Europarlamento (il relatore e i relatori ombra), il Consiglio Ue e la Commissione. La plenaria si pronuncerà innanzitutto sulla mozione che chiede la possibilità di introdurre degli emendamenti al testo dell'accordo. Ma in realtà, qualunque emendamento che venisse approvato affonderebbe l'accordo stesso in questa legislatura, perchè non ci sarebbe più tempo di rinegoziarlo con il Consiglio Ue prima delle elezioni europee.I gruppi politici sono divisi come non mai: favorevoli, in linea di massima, il Ppe e i Socialisti e democratici (S&d), ma contrari i Popolari svedesi, polacchi, lussemburghesi, forse anche ungheresi; nel gruppo S&d i tedeschi della Spd che sono contrari, e forse all'ultimo momento saranno raggiunti anche dai rumeni. I Liberaldemocratici (Alde) sono in principio favorevoli, ma ci si attende che una dozzina di loro votino contro. A favore anche la maggioranza dei Conservatori dell'Ecr, ma con i polacchi sicuramente contrari. Diviso è persino il gruppo della destra sovranista (Enf), con i francesi di Marine Le Pen che potrebbero votare a favore e la Lega contro. I Verdi sono in grande maggioranza contrari, salvo i francesi di José Bové. Contrario, con qualche defezione, anche il gruppo della Sinistra unitaria europea (Gue). Unico gruppo assolutamente compatto, e assolutamente contrario, dovrebbe essere quello degli euroscettici e del M5S (Efdd).La direttiva mira a sottoporre i giganti di internet (con particolare riferimento a Youtube, Facebook, Google) al pagamento dei diritti d'autore per i contenuti, soprattutto video e musicali, ma anche articoli giornalistici, diffusi sulle loro piattaforme. Piattaforme che invece affermano di non essere distributori di contenuti, ma solo intermediari che ospitano lo scambio di contenuti fra gli utenti. Dopo tre anni di negoziati e colpi di scena e battaglie a suon di emendamenti, governi contrari, e gruppi europarlamentari spaccati, restano fortissime le divisioni, anche in Italia, dove si oppongono alla nuova normativa ilgoverno gialloverde e i due partiti che lo sostengono a Strasburgo.Alla vigilia del voto, la pagina italiana di Wikipedia ha deciso un autooscuramento di protesta fino alle 8 di mattina del giorno delle votazioni, dopo che il 21 marzo scorso la stessa iniziativa era stata presa per le versioni online in tedesco, slovacco, danese e ceco. Nonostante la direttiva preveda espressamente un'eccezione per i siti come Wikipedia, che però si batte perché internet rimanga uno spazio per la libertà di espressione.Non più interi articoli di stampa, ma frammenti di articoli e di notizie potranno continuare a essere condivisi liberamente, ma sono previste in direttiva disposizioni per evitare che gli aggregatori di notizie abusino di questa possibilità. E c'è la norma 'salva meme': il caricamento e la condivisione di opere protette a scopo di citazione, critica, revisione, caricatura, parodia o "pastiche" sarà sempre possibile e condivisibile sulle piattaforme online.