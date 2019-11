Orrore a Torino di Sangro Abruzzo. Litigano in strada e uccide la moglie a colpi di pietra L'uomo, dopo aver chiamato il 118, è stato fermato dai Carabinieri. Sarebbe affetto da problemi psichici

Orrore a Torino di Sangro, nel Chietino, in Abruzzo, dove un uomo di 68 anni ha ucciso la moglie 65enne a pugni e colpi di pietra. Poi ha abbandonando il cadavere in una piccola scarpata. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite scoppiata in strada, in contrada Montesecco.L'uomo dopo essere tornato a casa, ha chiamato il 118. A quel punto sono stati allertati i Carabinieri, che lo hanno fermato ancora sporco di sangue. Secondo alcune indiscrezioni, l'omicida sarebbe affetto da problemi psichici.