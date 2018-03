Le indagini partite dopo la denuncia della madre Abusa allieva 14enne, arrestato a Roma maestro di karate Gli investigatori hanno ascoltato la vittima in audizione protetta ed acquisito i messaggi tra la ragazza e l'uomo che abusando della sua funzione di istruttore, avrebbe indotto la vittima a subire atti sessuali approfittando anche della sua giovanissima età

Gli Agenti della Polizia di Stato della squadra investigativa del commissariato San Giovanni hanno arrestato e posto ai domiciliari C. G., 47enne di Roma, di professione analista-programmatore, nel tempo libero aiuto-maestro di karate presso una palestra del quartiere Appio di Roma. Contro l'uomo sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di colpevolezza sul reato di atti sessuali con minorenne aggravato dal fatto che la persona abusata, una ragazza pocopiu' che quattordicenne, gli era stata affidata per ragioni di istruzione.Le indagini sono state avviate dopo che la madre della minore, avendo percepito nella figlia uno stato di ansia e letto alcuni messaggi dal contenuto alquanto sospetto che l'uomo aveva inviato alla figlia, si era rivolta al commissariato San Giovanni denunciando il fatto. Gli investigatori hanno ascoltato la vittima in audizione protetta ed acquisito i messaggi tra la ragazza e l'uomo che abusando della sua funzione di istruttore di karate, avrebbe indotto la vittima a subire atti sessuali approfittando anche della sua giovanissima età. Nel corso della perquisizione effettuata presso l'abitazione dell'indagato, gli agenti hanno proceduto al sequestro di materiale informatico. Le indagini proseguono per valutare tutte le responsabilità dell'arrestato.