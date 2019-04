Amazon, antitrust apre istruttoria su presunto abuso di posizione dominante Amazon conferirebbe unicamente ai venditori terzi che aderiscono al servizio di logistica offerto da Amazon stessa vantaggi in termini di visibilità

Condividi

L'Antitrust ha deliberato l'avvio di una istruttoria nei confronti di cinque società del gruppo Amazon (Amazon Services Europe, Amazon Europe Core, Amazon EU, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica) per accertare un presunto abuso di posizione dominante. In particolare, spiega l'Autorita', Amazon conferirebbe unicamente ai venditori terzi che aderiscono al servizio di logistica offerto da Amazon stessa ('Logistica di Amazon' o 'Fulfillment by Amazon') vantaggi in termini di visibilità della propria offerta e di miglioramento delle proprie vendite su Amazon.com, rispetto ai venditori che non sono clienti di Logistica di Amazon. Condotte che potrebbero "non essere proprie di un confronto competitivo basato sui meriti, quanto piuttosto sulla possibilità di Amazon di discriminare sulla base dell'adesione o meno da parte dei venditori al servizio di logistica FBA ('self-preferencing'). Attraverso tali condotte – sempre secondo l’indagine dell’Antitrust - Amazon sarebbe in grado di sfruttare indebitamente la propria posizione dominante nel mercato dei servizi d'intermediazione sulle piattaforme per il commercio elettronico al fine di restringere significativamente la concorrenza nel mercato dei servizi di gestione del magazzino e di spedizione degli ordini per operatori di e-commerce (mercato dei servizi di logistica), nonchè potenzialmente nel mercato dei servizi d'intermediazione sui marketplace, a danno dei consumatori finali. I funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di alcune delle societa' interessate, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Il procedimento si concludera' entro il 15 aprile 2020