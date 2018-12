Mercati Accelerano le borse europee, spread in calo

di Maria Giovanna Lorena A Piazza Affari ultima seduta dell'anno all'insegna degli acquisti sia sul mercato azionario sia sui titoli di Stato. L'indice principale dopo un avvio positivo segna a metà seduta +1,73%, in linea con gli altri listini continentali. Saipem, Unipol e Banco Bpm i titoli più gettonati, con rialzi intorno ai 5 punti percentuali, in un listino principale interamente positivo. Fra i titoli minori, maxi rimbalzo per Carige dopo il tonfo di ieri seguito allo stop dell'aumento di capitale per la banca: il titolo segna un balzo del 23%. Hanno accelerato anche le altre borse europee, con Londra e Parigi in progresso dell'1,9%, e Francoforte a +1,76%. Seduta positiva anche per i titoli di Stato, il tasso del Btp decennale scende al 2,71% e lo spread con i Bund tedeschi si riduce a 248 punti base dopo l'asta dei titoli a 5 e 10 anni che ha visto i rendimenti in calo.