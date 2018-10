Donna soccorsa dal 118 Accoltella l'ex compagna, grazie a una intensa caccia all'uomo, si consegna ai Carabinieri L'uomo, che non risulta avere occupazione né un domicilio fisso, questa mattina ha atteso l'ex compagna davanti all'albergo dove la donna lavora e l'ha aggredita colpendola con due coltellate al volto e ad un fianco. A dare l'allarme, un passante che ha assistito alla scena

Una donna romena di 31 anni è in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata a Verona dall'ex compagno, un connazionale, che questa mattina l'ha aggredita colpendola con alcuni fendenti che l'hanno raggiunta all'addome e al volto. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'aggressore, un 30enne incensurato che pare non avesse accettato la fine della relazione, braccato dalle pattuglie dei Carabinieri, si è convinto a presentarsi al Comando provinciale dell'Arma, dove è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.Dalla relazione con l'ex convivente due anni fa era nata una bambina che recentemente, assieme alla madre, era stata presa in carico dai Servizi sociali. Mamma e figlia erano ospitate in una casa-famiglia e la relazione così si era interrotta. L'uomo, che non risulta avere occupazione né un domicilio fisso, questa mattina ha atteso l'ex compagna davanti all'albergo dove la donna lavora e l'ha aggredita colpendola con due coltellate al volto e ad un fianco. Un passante ha assistito alla scena e ha chiamato il 112, mentre l'aggressore si è allontanato.L'uomo è stato subito identificato dai Carabinieri che hanno avviato un'imponente ricerca nella zona dell'aggressione, che ha spunto il romeno a consegnarsi spontaneamente, poco dopo, al vicino Comando provinciale dell'Arma