Trovato in un tratturo Matera. Ucciso a coltellate e scaricato in campagna A Montescaglioso, nel materano, vittima un 42enne. Il corpo presenta una vasta ferita all'addome. Indagano i Carabinieri

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato rinvenuto in mattinata nelle campagne di Montescaglioso (Matera), in contrada Cannezzano.La vittima con ogni probabilità è morta a seguito di un accoltellamento: il corpo presenta una vasta ferita all'addome. L'uomo assassinato si chiamava Luigi D'Aria, aveva alcuni precedenti penali ed esercitava la professione di elettricista.Il corpo è stato trovato poco dopo le 7.30 da un contadino che, recatosi come ogni mattina nel suo terreno per la cura delle proprie piante, ha notato la presenza di alcuni teli poi ha visto una parte del corpo. Il proprietario del terreno ha pensato ad un manichino e quindi ha spostato i teli ma si è trovato davanti un cadavere insanguinato. Ha subito chiamato i Carabinieri che hanno avviato indagini ad ampio raggio. Alcuni interrogatori sono in corso da ore. Gli investigatori stanno ascoltando parenti e conoscenti di D'Aria per far luce sulle sue ultime ore di vita.Non è da escludere che l'omicidio sia avvenuto altrove e poi il corpo sia stato scaricato nel campo dove è stato ritrovato: infatti il luogo dell'individuazione è un tratturo di aperta campagna a ridosso della strada per Metaponto. Inoltre bisognerà accertare se l'uomo sia stato effettivamente ucciso la scorsa notte. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Matera, Annunziata Cazzetta.