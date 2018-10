Commercio, Trump: nuovo accordo con Canada e Messico vale 1200 miliardi di dollari Dopo l'intesa sul libero scambio delle merci nel Nord America tra Stati Uniti, Messico e Canada

di Tiziana Di Giovannandrea Trump esulta. Il nuovo accordo commerciale di libero scambio raggiunto dagli Stati Uniti con Canada e Messico (Usmca) è "il più importante della storia americana" e "vale circa 1.200 miliardi di dollari" ha affermato il presidente Usa, parlando con soddisfazione dalla Casa Bianca.L'sostituisce il Trattato di Libero commercio per l'America del Nord (), in vigore da 24 anni e da sempre considerato come "disastroso" da Trump.Trump ha tenuto a precisare che l'intesa raggiunta tra Usa, Canada e Messico "non è un Nafta rifatto" ma un nuovo accordo su cui si iniziò a trattare nell'agosto 2017."Una volta approvato dal Congresso, questo nuovo accordo sarà il più moderno, aggiornato e bilanciato accordo commerciale nella storia del nostro Paese, con le più avanzate protezioni per i lavoratori mai sviluppate" ha detto dal Rose Garden della Casa Bianca aggiungendo che l'intesa "sosterrà centinaia di migliaia di posti di lavoro americani".Donald Trump ha poi detto che il commercio e la sicurezza economica sono "un pilastro della sicurezza nazionale".