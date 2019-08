Per la raccolta dati di minorenni da YouTube Google verso il pagamento di 200 milioni di dollari di multa La sanzione, ancora da confermare, chiuderebbe l'inchiesta della Ftc americana sulla raccolta di dati dei minori da parte di YouTube

Google avrebbe accettato di pagare una multa compresa tra 150 e 200 milioni di dollari per chiudere il procedimento aperto dalla Ftc (la Federal Trade commission americana) contro YouTube (piattaforma video di proprietà di Google) per aver infranto le norme sulla privacy dei bambini.L'accordo, riferisce Politico, dovrebbe essere annunciato la prossima settimana e potrebbe rappresentare la multa più alta mai comminata negli Stati Uniti per violazione del Children Online Privacy Protection Rule.L'indagine della Ftc riguarda la raccolta, da parte di Youtube, di dati dei minori senza il consenso dei genitori. L'intesa sulla sanzione sarebbe stata approvata dall'Ftc con 3 voti a favore ( da parte dei rappresentanti repubblicani) e 2 voti contrari (dei rappresentanti democratici) e dovrebbe comunque essere esaminata dal Dipartimento di Giustizia americano.