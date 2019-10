C'è l'accordo sulla Brexit, volano borse e sterlina

Milano

di Fabrizio PattiImmediata la reazione dei mercati alle notizie sull'accordo sulla Brexit tra Regno Unito e Unione europea. Erano partite attorno alla parità o di poco negative. Hanno avuto un'accelerazione simultaneamente alle 11.20: a Milano il Ftse Mib sale dello 0,76%. Fa poco meglio Francoforte, migliore piazza, +0,90%. Parigi sale di mezzo punto, Londra +0,68 per cento.Ancora più marcata la reazione del cambio sterlina/dollaro: ha sfondato in pochi minuti quota 1,29. Sfiora il 6% l'aumento nell'ultima settimana. Quasi raggiunto (-1%) il valore di sei mesi fa.A Piazza Affari volano i titoli bancari (+1,63%) e finanziari (+1,41%), ma la salita è generalizzata. Sul Ftse Mib migliori titoli Banco Bpm (+2,40%) e Fineco (+2%), seguite da Unipol e Bper Banca (+1,80%). Peggior andamento per Pirelli, -1,48%.Ma a dettare gli umori dei mercati sono anche i dati che arrivano dagli Stati Uniti. I consumi a settembre sono stati più deboli delle aspettative. Wall Street ieri ha chiuso in lieve calo e sale la pressione sulla Fed, perché abbassi i tassi nella riunione della prossima settimana.Anche i futures sugli indici di Borsa di Wall Street hanno avuto un'accelerata e salgono di mezzo punto percentuale, mentre scende di oltre un punto il future legato all'indice di volatilità Vix.A dettare gli umori dei mercati in mattinata erano stati i dati arrivati dagli Stati Uniti. I consumi a settembre sono stati più deboli delle aspettative. Wall Street ieri ha chiuso in lieve calo e sale la pressione sulla Fed, perché abbassi i tassi nella riunione della prossima settimana.Questa mattina le borse in Asia erano state poco mosse, con l'eccezione di Hong Kong, salita di mezzo punto.