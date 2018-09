Usa L'accusatrice del giudice Kavanaugh minacciata di morte chiede che indaghi l'Fbi: Trump è contrario La donna che accusa di aggressione sessuale il giudice nominatoalla Corte suprema Usa è stata minacciata di morte, la sua mailhackerata e la sua famiglia costretta a trasferirsi: lo affermal'avvocato della stessa Christine Blasey Ford, accusatrice diBrett Kavanaugh. La donna vuole che sulle sue accuse indaghil'Fbi, cosa che vede però Trump contrario

Brett Kavanaugh (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Christine Blasey Ford, la donna che accusa di aggressione sessuale il giudice nominato alla corte suprema Brett Kavanaugh, è stata oggetto di minacce di morte e la sua famiglia è stata costretta a trasferirsi.La sua email inoltre è stata hackerata. Lo ha riferito il suo avvocato in una lettera al presidente della commissione giustizia del Senato Chuck Grassley, che l'aveva convocata per una deposizione lunedì prossimo."Una indagine completa da parte delle forze dell'ordine assicurerà che i fatti cruciali e i testimoni in questa vicenda siano valutati in modo imparziale, e che la commissione sia completamente informata prima di condurre qualsiasi udienza o prendere qualsiasi decisione", ha spiegato l'avvocato.Anche i democratici hanno chiesto che prima indaghi l'Fbi, mentre Donald Trump si è detto contrario.