Cinema Addio a Franco Corridoni, truccatore di grandi star internazionali, da Grace Kelly a Gregory Peck Nato il 25 dicembre del 1933 a Roma, il make-up artist ha lavorato con i più grandi registi. Lascia la figlia Desiree che ha ereditato l'arte del padre ed è una pluripremiata parrucchiera e truccatrice del cinema, rientrata di corsa stanotte dalla Tunisia dove stava lavorando sul set di un film

Franco Corridoni con Tullio Solenghi

E' morto al Policlinico Gemelli di Roma, per insufficienza respiratoria, il grande truccatore del cinema Franco Corridoni. Premio David di Donatello nel 2010, come miglior truccatore per il film "Vincere" di Marco Bellocchio, make up artist di dive, attrici e attori di tutto il mondo, da Grace Kelly a Gregory Peck. Corridoni, nato il 25 dicembre del 1933 a Roma, ha lavorato con i più grandi registi.Nel 1987 in "Oci Ciornie" di Nikita Sergeevič Michalkov, si occupò del trucco della grande Silvana Mangano. Nel 2003, invece lavorò sul set di "Perduto amor" di Franco Battiato, con Corrado Fortuna e Anna Finocchiaro. Nel film "Fantasmi a Roma" di Antonio Pietrangeli, con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Eduardo De Filippo e Sandra Milo, Corridoni si occupò degli effetti speciali.I funerali si svolgeranno lunedì 3 dicembre, alle 12.30, alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. Lo annuncia Carlotta Bolognini, figlia del produttore Manolo Bolognini, amica di famiglia.Corridoni lascia la figlia Desiree che ha ereditato l'arte del padre ed è una pluripremiata parrucchiera e truccatrice del cinema, rientrata di corsa stanotte dalla Tunisia dove stava lavorando sul set di un film.