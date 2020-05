ITALIA

2020/05/25 17:14

Nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe Aereo biposto precipita nel Tevere a Roma: in salvo l'istruttore, si cerca il passeggero Per il momento non c'è traccia né del velivolo né della seconda persona che era a bordo

Condividi E' stato recuperato vivo uno dei due passeggeri dell'aereo biposto precipitato intorno alle 15.30 sul Tevere, all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe, a Roma. Si tratta dell'istruttore che è stato recuperato dagli uomini dell'equipaggio di Pegaso 33 Elitaliana e trasportato in ospedale.



Sono in corso le ricerche da parte della Polizia Fluviale e dei Vigili del Fuoco del passeggero, che al momento risulta disperso. Un elicottero sta sorvolando la zona. Il velivolo caduto è un aeromobile DA20 marche di identificazione I-DADL.



Tra le prime ipotesi, che ci sia stato un tentativo di ammaraggio da parte del pilota prima che il velivolo si inabissasse.



L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto l'inchiesta di sicurezza di sua competenza sull'incidente. E' stato recuperato vivo uno dei due passeggeri dell'aereo biposto precipitato intorno alle 15.30 sul Tevere, all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe, a Roma. Si tratta dell'istruttore che è stato recuperato dagli uomini dell'equipaggio di Pegaso 33 Elitaliana e trasportato in ospedale.Sono in corso le ricerche da parte della Polizia Fluviale e dei Vigili del Fuoco del passeggero, che al momento risulta disperso. Un elicottero sta sorvolando la zona. Il velivolo caduto è un aeromobile DA20 marche di identificazione I-DADL.Tra le prime ipotesi, che ci sia stato un tentativo di ammaraggio da parte del pilota prima che il velivolo si inabissasse.L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto l'inchiesta di sicurezza di sua competenza sull'incidente.

Condividi