Aereo precipitato a Cuba,107 morti. Farnesina: a bordo anche una cubana naturalizzata italiana

Ci sono solo tre sopravvissuti nell'incidente di venerdì avvenuto a Cuba, dove un aereo con a bordo 110 persone è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana. I passeggeri superstiti - tutte donne - sono comunque in "condizioni gravissime". Una quarta persona, ricoverata in condizioni disperate in ospedale, è deceduta poco dopo.Nella lista dei passeggeri dell'aereo precipitato venerdi' all'Avana risulta una cittadina cubana naturalizzata italiana. Lo rendono noto fonti della Farnesina. L'unità di crisi della Farnesina è in contatto con la famiglia in Italia per fornire ogni possibile assistenza. Le verifiche delle autorità cubane - fanno sapere ancora le fonti del ministero degli Esteri - non sono ancora terminate.L'isola osserverà, a partire da oggi, due giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime.La maggior parte delle persone a bordo, secondo le ultime informazioni, era di nazionalità cubana. Solo cinque sarebbero stati stranieri, due di questi di nazionalità argentina, secondo Granma, il quotidiano del Partito Comunista Cubano. Inoltre a bordo ci sarebbero stati almeno 5 bambini.Alle 12.08 di ieri (le 19.08 in Italia), il volo CU 972 della Cubana de Aviacion, la compagnia di bandiera cubana, operato un Boeing 737-200 della Damojh Aerolineas, una low cost messicana con base a Guadalajara, caduto in un campo seminato di Puerto Boyeros, a poca distanza dall'Aeroporto Jos Mart e a 13 kilometri dal centro della capitale, poco dopo essere decollato dall'Avana per dirigersi verso Holguin, nell'est dell'isola. La fusoliera dell'aereo è stata completamente distrutta e parte del velivolo è andato a fuoco.