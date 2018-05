Autorità sospendono voli compagnia Aereo precipitato a Cuba, morta una delle tre donne sopravvissute allo schianto Restano ancora in gravi condizioni le altre due donne sopravvissute, Emiley Sanchez, 39 anni, e Mailen Diaz, 19

E' morta una delle tre donne sopravvissute all'incidente aereo di venerdì scorso all'Avana. Ne hanno dato notizia i media locali, secondo cui Grettel Landrove, 23 anni, era stata ricoverata "in uno stato estremamente critico" a causa di un trauma cranico e di un grave danno neurologico. Con la sua morte sale a 111 il numero delle vittime dell'incidente aereo avvenuto poco dopo il decollo dalla capitale cubana di un Boeing 737 in uso alla compagnia messicana Damojh. Restano ancora in gravi condizioni le altre due donne sopravvissute, Emiley Sanchez, 39 anni, e Mailen Diaz, 19.Le autorità messicane hanno temporaneamente sospeso i voli della compagnia Damojh, coinvolta nell'incidente, in attesa dell'esito dell'inchiesta sulle cause che hanno portato allo schianto. La direzione generale dell'Aeronautica civile messicana ha annunciato che sarà avviata "un'importante verifica straordinaria" dei mezzi della compagnia. Nei giorni scorsi, un ex pilota della low cost aveva denunciato numerosi "problemi di manutenzione". Il Boeing 737 precipitato aveva passato gli ultimi controlli nell'agosto e nell'ottobre del 2017.