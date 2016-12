Aereo russo caduto, localizzata la scatola nera

I sommozzatori impegnati nelle ricerche dell'aereo militare russo che si è inabissato domenica nel Mar Nero, poco dopo il decollo da Sochi alla volta di Latakia, in Siria, hanno localizzato una scatola nera. "Durante le operazioni di ricerca, una delle scatole nere è stata trovata sotto la cabina dell'aereo", ha detto uno dei militari impegnati nelle ricerche all'agenzia russa Tass. "Sarà presto tirata fuori dall'acqua".La fonte ha aggiunto che non si ha alcuna informazione sullo stato della scatola nera (domenica il ministro della Difesa russo aveva ipotizzato che le scatole nere avessero subito danni minimi nello schianto) e che gli altri due registratori di volo che si trovano nella sezione di coda del Tupolev Tu154 devono invece ancora essere trovati.Una volta estratta dall'acqua, la scatola nera sarà analizzata per determinare la causa dello schianto. "Una delle teorie principali per le cause dello schianto al momento è che oggetti estranei siano entrati nel motore", ha aggiunto la fonte, confermando però che sono valutate anche altre possibili cause, come l'errore del pilota e il guasto meccanico.