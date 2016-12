Era diretto in Siria Aereo russo precipita nel Mar Nero: "Non si esclude terrorismo"

Le indagini sul disastro che ha coinvolto un aereo russo con 92 persone a bordo, due minuti dopo il decollo da Sochi alla volta della Siria, stanno seguendo tutte le piste, anche l'attentato terroristico.



La commissione inquirente sull'inabissamento del Tupolev Tu-154 nel Mar Nero, ritiene che sia prematuro parlare di un atto di terrorismo, ma a differenza di altre fonti che in precedenza avevano escluso questa pista, ritengono ora che anche questa teoria debba essere presa in considerazione.



Lo ha chiarito il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov aggiungendo che non sono state ancora ritrovate le due scatole nere del trireattore i cui resti giacciono ad una profondità di 50/70 metri ad una distanza di appena 1,5 km dalla costa di Sochi.



Era diretto alla base di Latakia, in Siria, il Tupolev Tu 155 del Ministero della Difesa russo che questa mattina precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Sochi, sul Mar Nero.



Mosca è fortemente impegnata nella campagna militare contro i ribelli e a sostegno del regime di Bashar al Assad e l'aereo portava militari da impiegare nelle operazioni belliche ma a bordo c'era anche una leggenda della storia dell'Unione Sovietica: c'erano oltre 60 componenti del celebre Coro dell'Armata Rossa.





Frammenti dell'aereo sono stati individuati a un chilometro e mezzo dalla costa, in un punto dove il fondale non supera i 60-70 metri.









Putin ordina inchiesta su disastro aereo

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato un'inchiesta sul disastro. A capo della commissione d'inchiesta il premier, Dmitri Medvedev. Putin ha espresso le condoglianze ai parenti delle vittime per la tragedia.



Il 31 ottobre del 2015 un volo della compagnia russa Metrojet tra Sharm el Sheikh e San Pietroburgo precipitò nel Sinai: le successive indagini dimostrarono che a bordo era stata piazzata una bomba.



Domani lutto nazionale

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato domani 26 dicembre giorno di lutto nazionale per le vittime dell'aereo caduto nel Mar Nero. Lo riferiscono i media russi. "Ci sarà un'inchiesta approfondita sulle ragioni della catastrofe, e faremo di tutto per fornire il nostro sostegno alle famiglie delle vittime.