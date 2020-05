La fine del Ramadan Afghanistan: liberati i primi 100 prigionieri talebani Tregua di tre giorni in Afghanistan. La liberazione dei talebani è la risposta del presidente Ghani al cessate il fuoco. L'accordo prevede la liberazione di 2000 prigionieri dell'ex regime afgano. Plauso Usa

Da Ieri è tregua di tre giorni in Afghanistan. Il governo ha infatti liberato i primi 100 prigionieri talebani come disposto ieri dal presidente Ashraf Ghani come gesto di buona volontà in risposta all'annuncio dei miliziani di un cessate il fuoco durante l'Eid al Fitr", la festa islamica per la fine del Ramadan."Il governo dell'Afghanistan ha rilasciato 100 prigionieri talebani dalla prigione di Bagram", ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Javid Faisal. Ghani aveva annunciato ieri la liberazione di "un massimo di 2.000" prigionieri.Oggi Ghani su Twitter ha inoltre informato di aver ricevuto una telefonata dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che "ha ringraziato il governo afgano per aver dato il via al coraggioso processo di rimettere in libertà 2.000 prigionieri talebani".L'intesa siglata a Doha il 29 febbraio scorso dai talebani con gli Stati Uniti prevede il rilascio di 5.000 prigionieri prima dell'avvio di negoziati di pace intra-afgani, che avrebbero dovuto iniziare lo scorso marzo. Ad oggi Kabul ha rilasciato 1.000 detenuti, ma lo scorso 11 maggio ha bloccato la procedura, chiedendo ai talebani di liberare 200 prigionieri, contro i 105 rimessi in libertà finora.