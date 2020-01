Altri due sono rimasti feriti Afghanistan. Esplode ordigno, morti due soldati Usa. Attacco rivendicato dai Talebani L'incidente ha avuto luogo nel distretto di Dand, nella provincia meridionale di Kandahar, dove una bomba ha colpito un veicolo blindato statunitense, ha detto il portavoce della polizia provinciale Nasir Barkzai

Due soldati americani sono rimasti uccisi nell'esplosione di un ordigno artigianale in Afghanistan. Mentre altri due sono rimasti feriti. Lo ha riferito un portavoce del Resolute Support della Nato nel sud dell'Afghanistan. Ed ha poi spiegato che la situazione è in corso di valutazione.Dalle prime ricostruzioni - secondo fonti ufficiali - una bomba sul ciglio della strada ha distrutto un veicolo dell'esercito americano nel sud dell'Afghanistan. L'incidente ha avuto luogo nel distretto di Dand, nella provincia meridionale di Kandahar, dove una bomba ha colpito un veicolo blindato statunitense, ha detto il portavoce della polizia provinciale Jamal Nasir Barkzai."Le forze straniere stavano pattugliando vicino all'aeroporto di Kandahar quando sono state colpite da un'esplosione. Non abbiamo i dettagli sulle vittime perchè hanno isolato la zona", ha detto. Secondo il sito afgano Tolonews, l'attacco è stato rivendicato dai talebani.