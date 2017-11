Kabul Afghanistan ,Isis rivendica attacco a tv: "Abbiamo fatto almeno 20 morti" Il raid sarebbe stato messo a segno da tre assalitori, uno dei quali è stato ucciso dalle forze di sicurezza afghane

Il gruppo dello Stato islamico ha rivendicato, con un comunicato all'agenzia di propaganda Amaq, l'attentato di questa mattina a Kabul contro l'emittente televisiva Shamshad. "Abbiamo fatto almeno 20 morti", hanno riferito i jihadisti, fornendo un primo bilancio non ancora confermato ufficialmente, rilanciato dall'Independent. Secondo fonti locali, le vittime accertate al momento sarebbero due: numerosi i feriti. L'attacco si è concluso e l'emittente è tornata a trasmettere dopo che le forze di sicurezza hanno posto fine al raid.Un commando armato, formato da almeno tre persone, aveva fatto irruzione questa mattina alle 10:45 locali nei localidell'emittente. Un attentatore suicida avrebbe fatto detonare il suo esplosivo all'ingresso, per consentire agli altri membri del commando di fare irruzione nell'edificio."Tramite le telecamere di sicurezza ho visto tre assalitori entrare nell'edificio dell'emittente. Prima hanno sparato a una guardia, poi sono entrati. Hanno cominciato a lanciare granate e sparare", ha detto il reporter dell'emittente Shamshad, Faisal Zaland, che è riuscito a fuggire da una porta di servizio."E' stato un attacco a alla libertà dei media, ma non ci ridurrà in silenzio", ha detto il direttore delle news di Shamshad, Adib Ehsas a Tolo Tv dall'ospedale locale in cui sono stati trasferiti numerosi colleghi feriti. "Ero nel mio ufficio quando degli uomini armati che indossavano l'uniforme della polizia hanno attaccato l'edificio", ha raccontato Ehsas. "Hanno ucciso una delle guardie all'ingresso e sono entrati, aprendo il fuoco. Molti di noi sono stati in grado di fuggire, ma alcuni sono rimasti feriti, mentre altri sono saltati fuori dalle finestre", ha aggiunto il direttore.