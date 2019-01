"Nessun allarme" Afghanistan. Razzo lanciato contro blindato italiano. Fonti Difesa: "Militari stanno bene" Il razzo non ha colpito direttamente il mezzo ma è esploso nelle vicinanze. Alcune schegge hanno centrato il blindato, causando qualche danno

"Nessun allarme" dopo il lancio di un razzo contro un blindato italiano Lince non lontano da Herat, nell'Ovest dell'Afghanistan. Lo riferiscono fonti della Difesa, confermando l'incidente avvenuto durante un'attività addestrativa. "I nostri militari stanno bene e sono in sicurezza", hanno aggiunto le fonti.Il razzo non ha colpito direttamente il mezzo ma è esploso nelle vicinanze. Alcune schegge hanno centrato il blindato, causando qualche danno.L'attacco è avvenuto durante le normali attività di advising ed assistance da parte dei militari italiani impiegati nella zona di Herat a favore delle forze di sicurezza afghane. I militari italiani hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza per il rientro in base.