'Prenota ticket' Agenzia Entrate-Riscossione: nuova app per azzerare le file La nuova app permette di fissare un appuntamento allo sportello Riscossione direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet spaccando il minuto



Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Passo in avanti nel processo di sburocratizzazione ed umanizzazione del Fisco italiano. Da lunedì "" è il nuovo servizio che consente di prenotare direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet, e ricevere online il "numeretto" per risolvere agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione le questioni aperte con gli uffici, nel giorno e all'ora desiderati.Dopo di che si potrà andare allo sportello e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione.'Prenota ticket' è un progetto realizzato da Riscossione in collaborazione con la Sogei. Il nuovo servizio si aggiunge agli altri strumenti digitali che in questi ultimi anni hanno consentito di far compiere un cambio di passo ai canali utilizzabili dai cittadini nel percorso di semplificazione e sburocratizzazione messo in atto da Agenzia delle entrate-Riscossione.'Prenota Ticket' è disponibile nell'area pubblica del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dell'app Equiclick (rinnovata nella grafica e nei percorsi di navigazione per renderne l'utilizzo più facile e intuitivo) senza necessità di pin e password. È possibile prenotare per il giorno stesso e per i quattro giorni lavorativi successivi e ogni ticket è valido per una sola operazione.Il servizio, in questa prima fase è utilizzato per fissare un appuntamento agli sportelli di(via Colombo, via Aurelia),(via Lario),(corso Meridionale),(via Alfieri),(via Giolfino),(via Marin) e(via 24 Maggio). Successivamente il servizio sarà progressivamente esteso al resto degli uffici sul territorio nazionale.L'Agenzia consiglia di arrivare negli uffici qualche minuto prima dell'ora di appuntamento perché la prenotazione deve essere confermata entro i 5 minuti precedenti all'ora fissata, altrimenti il ticket non sarà più valido. Inoltre, se non è più possibile presentarsi all'appuntamento, si può procedere all'annullamento del relativo ticket: basta cliccare sul link ''Può annullare il ticket prenotato'' presente nella email ricevuta, oppure dall', cliccare sulla voce ''I tuoi ticket'', selezionare la prenotazione effettuata e procedere con l'annullamento.Nel 2017 il numero di contribuenti serviti agli sportelli è stato di 4,9 milioni, in calo di oltre 100mila rispetto al 2016, mentre nei primi mesi del 2018 le presenze si attestano a quota 2 milioni con un trend che si conferma in diminuzione nonostante anche quest'anno ci siano stati picchi di afflusso dovuti alla definizione agevolata delle cartelle. Dal 2016 a oggi il sito internet è stato visitato da quasi 24milioni di utenti con un trend in continua crescita. Bene anche la app Equiclick scaricata da oltre 70mila utenti.