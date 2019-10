I fatti risalgono allo scorso 16 giugno Roma. Aggrediti per maglia cinema America, 3 arresti Gli investigatori sono risaliti ai tre anche attraverso le testimonianze delle vittime e le immagini di videosorveglianza. Gip: "Allarmante gravità condotte arrestati"

Arrestati dai poliziotti della Digos tre ragazzi ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni di ragazzi del cinema America avvenuta a Trastevere, nel centro di Roma, lo scorso 16 giugno. I tre si trovano ora ai domiciliari.Sarebbero tutti vicini a movimenti di estrema destra, "già noti per la loro militanza nella fila del movimento di estrema destra Casapound", scrive il gip Clementina Forleo nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti. L'aggressione avvenne tra i vicoli di Trastevere per la maglietta con su scritto "Piccolo cinema America" che uno di loro indossava.Le indagini della Digos scattarono subito dopo l'aggressione ai danni di 4 amici che stavano concludendo la serata dopo aver assistito, in piazza San Cosimato, a una proiezione organizzata dal cinema America. Gli investigatori sono risaliti ai tre anche attraverso le testimonianze delle vittime e le immagini di videosorveglianza. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Roma."Sussistono all'evidenza le esigenze cautelari agevolmente desumibili dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede e in particolare dell'allarmante gravita' delle condotte" scrive il Gip nell'ordinanza. "Condotte sulle quali appare superflua ogni ulteriore aggiunta, tenuto peraltro conto che il movente può dar luogo alla reiterazione dei fatti analoghi in ogni contesto spaziale e temporale ai danni di chiunque sia inquadrabile, anche in astratto, come portatore di idee politiche differenti, mettendo anche a repentaglio l'incolumità e la tranquillità degli altri cittadini". I tre, secondo il giudice, si "sono resi responsabili in passato di azioni analoghe".