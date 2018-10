Palermo, sgomberato palazzo occupato abusivamente Qualche giorno fa nell'edificio venne aggredita una troupe di Striscia la Notizia

E' in corso in via Savagnone, a Palermo, lo sgombero di un edificio occupato abusivamente da alcune famiglie. L'edificio è quello dove una settimana fa venne aggredita la troupe di Striscia la notizia: l'inviata Stefania Petyx fu spintonata e fatta cadere dalle scale. Questa mattina si sono presentati poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno accerchiato la zona. Visto il dispiegamento di forze le operazioni di sgombero si stanno svolgendo senza grosse tensioni. "Come promesso giustizia stata fatta. Grazie a tutti, a partire dalle forze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commenta lo sgombero.