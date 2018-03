La Polizia non esclude la pista passionale Agguato a coppia nel reggino: uccisa 48enne La donna è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta

Una donna èstata uccisa nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio.Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta.I killer si sono avvicinati all'auto sulla quale si trovava la coppia ferendo l'uomo al braccio e colpendo la donna alla testa per poi allontanarsi. Inutile la corsa al pronto soccorso dell'Ospedale Riuniti da parte dell'uomo per salvare la vita alla donna.La Polizia non esclude alcuna ipotesi compresa quella del delitto passionale.