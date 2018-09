Agguato a presidente parco Nebrodi, archiviata inchiesta per 14 persone

E' stata archiviata l'inchiesta sull'agguato del maggio 2016 all'ex presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, per la quale erano inizialmente indagate 14 persone: a dare notizia della lo ha decisione del gip di Messina, Eugenio Fiorentino, e' la Gazzetta del Sud.Nell'agguato di due anni fa, criminali armati bloccarono l'auto blindata di Antoci lungo la strada da Cesaro' a San Fratello e spararono diversi colpi di arma da fuoco contro la vettura. Solo l'intervento di un dirigente di Polizia che era a bordo di un'auto che seguiva quella di Antoci e che sparò alcuni colpi di pistola permise di mettere in fuga gli aggressori. L'agguato era un'intimidazione contro Antoci per la sua decisione di introdurre un protocollo di legalità per l'assegnazione degli affitti dei terreni.