Nei pressi della vecchia stazione di San Marco in Lamis Agguato nel Foggiano: quattro morti Non si esclude che la strage sia collegata al duplice omicidio avvenuto a giugno alla periferia di Apricena

Condividi

E' salito a quattro il numero delle vittime dell'agguato compiuto a San Marco in Lamis da persone non ancora identificate. E' morto il ferito grave che era stato ricoverato nell'ospedale di San Severo.Le quattro vittime, a quanto si è appreso, erano tutte a bordo di una Wolkswagen che sembra sia stata affiancata da un'altra vettura sulla quale c'era il commando - composto da 4-5 persone - che ha fatto fuoco.(L'agguato è avenuto sulla strada provinciale 272 tra Apricena e San Severo nei pressi della vecchia stazione di San Marco in Lamis.Non si esclude che la strage sia collegata al duplice omicidio avvenuto a giugno alla periferia di Apricena.