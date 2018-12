ITALIA

2018/12/23 20:30

Catanzarese Duplice omicidio a Davoli Superiore: coppia uccisa in un agguato in tabaccheria Killer in azione in una tabaccheria nel centro della cittadina. Uccisa la proprietaria ed il suo compagno

Condividi di Tiziana Di Giovannandrea Due persone, un uomo e la sua compagna, sono state uccise nel tardo pomeriggio in un agguato compiuto in una tabaccheria a Davoli Superiore, nel Catanzarese.



Si tratta di Rocco B. di 43 anni, residente a Simbario (Vibo Valentia), e di Francesca P. di 53 anni. Secondo le prime notizie l'uomo e la sua compagna si trovavano nella tabaccheria, di proprietà della donna, quando sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola esplosi da un ignoto sicario.



La donna è morta sul colpo mentre l'uomo, proprietario di un autolavaggio a Simbario, in un primo momento è riuscito a sfuggire all'agguato tentando la fuga, ma poi è stato raggiunto e ferito in modo mortale alla testa e all'addome all'esterno dell'esercizio commerciale. Sarebbe morto poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118.



I due assassinati si erano conosciuti da poco. Rocco B. era separato senza figli ed aveva allacciato una relazione sentimentale con Francesca P. da pochi mesi. Anche la donna era separata.



