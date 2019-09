L'omicidio avvenne la sera del'11 settembre Agguato mortale a Bari: arrestati mandanti ed esecutori. L'ordine di uccidere partì dal carcere Il pregiudicato Michele Ranieri fu raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era per strada, nel quartiere San Pio. I responsabili sono organici al "clan Strisciuglio", operativo nel Capoluogo pugliese

Condividi

L'ordine di uccidere - la sera dello scorso 11 settembre - il pregiudicato Michele Ranieri sarebbe stato impartito dal carcere con telefonino cellulare. L'uomo - lo ricordiamo - fu raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era per strada in via della Lealtà, nel quartiere San Pio, a Bari.Al presunto mandante, Saverio Faccilongo, già in carcere per un altro omicidio compiuto nello stesso quartiere, è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare. Con lui sono stati arrestati anche i due presunti esecutori materiali, Giovanni Sgaramella e Saverio Carchedi. I tre pregiudicati sono organici al "clan Strisciuglio", operativo nel Capoluogo pugliese.