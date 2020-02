Elezioni municipali Parigi, sarà Agnès Buzyn la candidata a sindaco di En Marche La ministra della Salute francese sostituisce nella corsa Benjamin Griveaux

Agnès Buzyn e Benjamin Griveaux

Agnès Buzyn a l’envie profonde de s’engager pour Paris. Elle nous en a convaincus. Au boulot pour construire ensemble la suite. Je suis heureux et je serai à ses côtés jusqu’à la victoire. Les parisiennes et les parisiens sont prêts pour l’alternance ! pic.twitter.com/dVt9LxjEKW — Mounir Mahjoubi (@mounir) February 16, 2020

Sarà la ministra della Salute francese, Agnès Buzyn, la candidata di En Marche a sindaco di Parigi, dopo lo scandalo che ha travolto il candidato Benjamin Griveaux. "Ci proverò, con l'obiettivo di vincere", ha assicurato Buzyn. La discesa in campo del ministro arriva dopo il passo indietro di Griveaux, a seguito della diffusione di un video a sfondo sessuale.La candidatura di Buzyn nella corsa alle municipali di Parigi è stata confermata su Twitter, sull'account di Mounir Mahjoubi, deputato parigino e membro dello stesso partito La République En Marche di Buzyn e del presidente Emmanuel Macron: "Agnès Buzyn ha profondamente voglia di impegnarsi per Parigi. Ci ha convinti. Al lavoro per costruire assieme quel che verrà. Sono felice e sarò al suo fianco sino alla vittoria. Le parigine e i parigini sono pronti per l'alternanza!", ha scritto Mahjoubi.Intanto la compagna di Piotr Pavlenski, l'artista russo che afferma di essere all'origine della diffusione del video a sfondo sessuale che ha messo in crisi la candidatura di Griveaux, è stata posta in stato di fermo. Secondo la Procura della capitale francese, la donna è sospettata di "violazione della privacy" e "diffusione senza il consenso di immagini a sfondo sessuale". Lo stesso Pavlenski è già in stato di fermo.