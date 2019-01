Mercati Al via i negoziati sui dazi Usa-Cina ma alle borse europee non basta

Condividi

di Marzio Quaglino L’onda lunga dei rialzi delle borse di venerdì sembra essersi esaurita oggi in Europa. La partenza era stata in rialzo sulla scia del segno più delle piazze asiatiche, ma già dopo qualche minuto di contrattazioni sonoarrivati i segnali di inversione di rotta.Milano è sulla parità (-0,13%) così come Londra. Parigi e Francoforte riescono a mantenere un piccolo margine di progresso.Sul listino di Piazza Affari la migliore è Saipem (+1,38%), grazie al balzo del prezzo del petrolio Brent tornato oltre i 58 dollari al barile.Sul mercato dei titoli di Stato lo spread scende. Il differenziale con i Bund tedeschi cala a 265 punti base per effetto del rendimento del Btp decennale al 2,86%.Sul mercato valutario l’euro si rafforza sul dollaro con un cambio tornato a quota 1,1434.