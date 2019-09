Caso Ucraina Al via l'inchiesta per l'impeachment di Trump. Nancy Pelosi: "Nessuno è al di sopra della legge" Le azioni dell'amministrazione Trump danneggiano la sicurezza nazionale, afferma la speaker della Camera Usa. Il presidente replica: è una caccia alle streghe, mi aiuterà alle elezioni

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

"Nessuno è al di sopra della legge". Così la speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta di impeachment - ovvero la messa in stato di accusa - per il presidente Donald Trump."Oggi annunciamo la richiesta ufficiale dell'impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti", ha detto Pelosi. "Le azioni dell'amministrazione Trump danneggiano la sicurezza nazionale".In un breve intervento, Pelosi ha detto che le azioni compiute dal 45esimo leader Usa hanno violato la Costituzione. Ci sono sei commissioni parlamentari che stanno indagando su Trump e le loro inchieste continueranno."Questa è una violazione della legge", ha inoltre detto Nancy Pelosi, riferendosi al rifiuto da parte del presidente e della sua amministrazione di far arrivare al Congresso la denuncia che un funzionario dell'intelligence, il 12 agosto, aveva indirizzato ai suoi superiori appellandosi alla legge che protegge i whistleblower, funzionari che denunciano irregolarità all'interno della gestione dell'amministrazione.La Camera dei Rappresentanti, controllata dai Democratici, cercherà dunque di appurare se Trump abbia cercato l'aiuto del presidente ucraino Zelensky per infangare l'ex vicepresidente Joe Biden, tra i favoriti nella corsa per la nomination democratica alle presidenziali del 2020 e dunque pericoloso avversario per Trump. Il capo della Casa Bianca avrebbe chiesto a Zelensky di riaprire un'inchiesta giudiziaria ai danni di Hunter Biden, consigliere dell'azienda del gas Burisma e figlio del candidato democratico. In cambio avrebbe assicurato lo sblocco delle forniture militari Usa per 250 milioni all'Ucraina.Subito dopo l'annuncio di Nancy Pelosi, Trump ha replicato duramente su Twitter. "Un giorno così importante alle Nazioni Unite, così tanto lavoro e tanto successo, e i democratici hanno volutamente dovuto rovinarlo e sminuirlo con la spazzatura della caccia alle streghe. Non hanno neanche letto la trascrizione della telefonata. Molto male per il nostro Paese!", ha scritto il presidente. Prima dell'annuncio della speaker della Camera, Trump aveva detto: se lo fa mi darà un aiuto alle elezioni.