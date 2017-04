Alatri, sequestrate armi ai parenti di Emanuele per paura di vendette Continuano i rilievi degli inquirenti alla ricerca dell'arma del delitto

In via del tutto precauzionale sono state sequestrate le armi in casa parenti e amici di Emanuele Morganti. Una decisione presa dalla Prefettura di comune accordo con carabinieri e Questura. Questo per evitare eventuali vendette nei confronti degli indagati a piede libero e dei loro familiari. Un atto dovuto e non una decisione presa a seguito di minacce.Ieri pomeriggio, nel frattempo, è stata svuotata la fontana presente in piazza Regina Margherita davanti all'ingresso della discoteca Miro'. I carabinieri e i colleghi del Ris cercavano l'arma che ha ucciso Emanuele ma senza esito. Questa settimana proseguiranno ancora gli accertamenti finalizzati a raccogliere elementi che possano servire a dare un quadro probatorio più chiaro a questa terribile vicenda. Gli interrogatori di tutti gli indagati sono stati quindi spostati a data da destinarsi. Questo perché la Procura al momento intende dare priorità alla ricostruzione materiale dei fatti e non a quella verbale.Due le piste che vengono seguite in maniera più precisa dalla Procura della Repubblica e dai carabinieri. La prima sarebbe legata ad una presunta vendetta. Emanuele Morganti, lo scorso anno, sarebbe intervenuto a difesa di una giovane donna aggredita da uno dei buttafuori del Miro'. La seconda ipotesi investigativa riguarderebbe, invece, una questione nella quale Emanuele sarebbe finito per caso. Una delle persone indagate, legate al mondo dello spaccio, avrebbe voluto dimostrare la propria superiorità e la propria forza di aggregazione dando un segnale: punire chi ha provato a ribellarsi davanti ad un'aggressione ingiusta. Ricordiamo, infatti, che il ragazzo ucciso, piu' volte spintonato davanti al bancone del Miro' da un giovane ubriaco e sotto effetto da sostanze stupefacenti, aveva reagito manifestando il proprio disappunto.