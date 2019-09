Vicino a Durazzo Albania, scossa di terremoto 5.8 sulla costa settentrionale

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 della scala Richter è stata avvertita in Albania sulla costa settentrionale nei pressi di Durazzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest di Tirana.Due persone sarebbero rimaste ferite e alcune abitazioni sarebbero crollate, in un paese tra Tirana e Durazzo, per il forte sisma che ha colpito l'Albania. Lo riferiscono i media locali.In alcune zone della città di Durazzo manca al momento l'elettricità mentre a Tirana sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati. Nelle strade della capitale la gente impaurita rimane fuori dalle abitazioni.È stato avvertito su tutta la costa adriatica pugliese il terremoto che si è verificato alle 16.04 in Albania. La Protezione civile regionale, in costante contatto con il Dipartimento nazionale per il monitoraggio della situazione, ha effettuato le prime verifiche e, al momento, non risultano danni in Puglia.Sono circa un centinaio le telefonate giunte ai Vigili del fuoco di Lecce da cittadini allarmati che hanno avvertito le due scosse di terremoto registrate in Albania alle 16.04 (magnitudo 5.8) e alle 16.18. Le scosse sono state avvertite ai piani alti anche a Bari, ma sono state solo tre le segnalazioni giunte al 115 del capoluogo pugliese.