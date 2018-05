ITALIA

2018/05/21 17:33

Maltempo Firenze. Un albero cade su un pullman turistico, 5 feriti L'automezzo era in transito su Lungarno del Tempio. La caduta dell'albero è stata causata dal forte maltempo che stava imperversando. Uno dei feriti è in codice rosso per trauma cranico

Condividi di Tiziana Di Giovannandrea Un grosso albero è caduto su un pullman da turismo a Firenze su Lungarno del Tempio mentre il mezzo era in transito in uscita dalla città dopo che sull'abitato si è abbattuto un violento nubifragio.



Almeno cinque sono le persone rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali cittadini. Uno dei feriti è in codice rosso ma non in pericolo di vita, a causa di un trauma cranico. Vi sarebbero anche alcuni contusi.



A seguito dell'incidente il Lungarno del Tempio è stato chiuso al traffico. L'albero ha colpito la parte posteriore del bus mentre il mezzo era fermo a un semaforo rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, Vigili del fuoco, Polizia municipale e Carabinieri.



Pesanti anche le ripercussioni sul traffico. Dei 5 feriti quattro sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, uno a quello della Santa Maria Annunziata. I feriti risultano essere i passeggeri seduti nella parte posteriore del pullman che era fermo all'incrocio con via Piagentina.



di Tiziana Di Giovannandrea Un grosso albero è caduto su un pullman da turismo a Firenze su Lungarno del Tempio mentre il mezzo era in transito in uscita dalla città dopo che sull'abitato si è abbattuto un violento nubifragio.Almeno cinque sono le persone rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali cittadini. Uno dei feriti è in codice rosso ma non in pericolo di vita, a causa di un trauma cranico. Vi sarebbero anche alcuni contusi.A seguito dell'incidente il Lungarno del Tempio è stato chiuso al traffico. L'albero ha colpito la parte posteriore del bus mentre il mezzo era fermo a un semaforo rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, Vigili del fuoco, Polizia municipale e Carabinieri.Pesanti anche le ripercussioni sul traffico. Dei 5 feriti quattro sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, uno a quello della Santa Maria Annunziata. I feriti risultano essere i passeggeri seduti nella parte posteriore del pullman che era fermo all'incrocio con via Piagentina.

Condividi