Moda, Alibaba porta Aliexpress e realtà aumentata nella Fashion week

Alibaba (getty)

La Cina sbarca alla Settimana della moda di Milano con la piattaforma di pagamenti online Aliexpress, del colosso dell'e-commerce Alibaba. Il più grande evento della moda in Italia ha aperto le sue porte alla piattaforma di e-commerce globale, con una mostra allestita al Museo del tessile e le collezioni di diversi stilisti cinesi.Ma l’evento più innovativo si è svolto in serata, quando sono state presentate le ultime novità di vari stilisti italiani e del marchio cinese Mishow: i follower hanno avuto la possibilità di seguirla in live streaming e di acquistare direttamente con Aliexpress, che offre l’opzione "compra mentre guardi". Inoltre, hanno potuto provare lo "specchio magico" di Alibaba, uno schermo digitale potenziato dalla realtà aumentata, progettato per permettere ai potenziali acquirenti di indossare virtualmente gli abiti e di avere così una idea precisa del risultato.Il presidente della Camera nazionale della moda italiana Carlo Capasa ha apprezzato l'evento, dichiarando di essere "molto entusiasta della partecipazione di Aliexpress nel programma", mentre Shirley Yuan, direttrice del settore commerciale di Aliexpress, ha dichiarato che "Questa iniziativa dimostra che Italia e Cina, se riusciranno a completarsi a vicenda in modo più profondo, potranno sviluppare maggiormente i loro piani di cooperazione".