La trattativa Alitalia, l'ad di Ryanair: probabile 'spezzatino', noi interessati alla flotta Michael O'Leary in conferenza stampa a Londra

"Per Alitalia probabile uno spezzatino". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, in una conferenza stampa a Londra, aggiungendo che loro sono interessati "alla flotta" di Alitalia.Lo riferisce Bloomberg."Lo spezzatino di Alitalia sarebbe un errore gravissimo e lo dico da ministro della Cultura e del Turismo ribadendo la posizione più volte espressa dal governo". Così il ministro Franceschini, che sottolinea come "Alitalia, al di là della proprietà, è comunque il primo pezzo di Italia che accoglie i visitatori in arrivo da ogni parte del mondo: gli aerei sono infatti il primo il luogo dove iniziare ad apprezzare il cibo, il cinema, l'arte, la bellezza e lo stile italiano. Ecco perché lo spezzatino di Alitalia sarebbe un errore gravissimo".