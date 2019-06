Oggi question time alla Camera con Salvini e Tria Una soluzione per Alitalia: Entra Atlantia, anzi no Annunciata la soluzione per Alitalia dal ministro dell'Interno, durante la trasmissione Porta a Porta, la società coinvolta smentisce seccamente. Oggi confronto a Montecitorio per rispondere e fare chiarezza

C’è un po’ giallo sullo stemma tricolore di Alitalia. "La vicenda Alitalia si chiude nelle prossime ore - ha affermato con grande enfasi ieri sera a Porta a Porta su Rai1 il ministro dell’Interno Matteo Salvini -. Ci sono gli americani, Ferrovie dello stato e si sta cercando un terzo partner. Si parla di Atlantia che si occupa di infrastrutture e sarebbe un partner naturale. Non lo sto seguendo io, ma l'amico Di Maio, è un business fondamentale". Una dichiarazione bomba, rilasciata con il piacere di dare una buona notizia, ma forse anche di anticipare “l’amico” Di Maio che poco prima aveva detto: "Siamo in dirittura di arrivo. Sarà una settimana cruciale in cui dovremo fare delle scelte. La vicenda si chiude nelle prossime ore”. Una notizia che, però, ha portato a una smentita formale da parte del gruppo Atlantia (leader globale nel settore delle infrastrutture di trasporto autostradali ed aeroportuali con una presenza articolata in 23 paesi. Il gruppo gestisce 14.000 chilometri di autostrade a pedaggio, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in Italia e i tre aeroporti di Nizza, Cannes-Mandelieu e Saint Tropez in Francia con oltre 60 milioni di passeggeri l’anno) che definisce senza fondamento le ipotesi sul raggiungimento di un accordo per il suo ingresso nella newco Alitalia."In relazione ad alcune indiscrezioni pubblicate da organi di stampa", si legge in una nota del gruppo, "Atlantia ribadisce che sulla vicenda Alitalia la sua posizione non è cambiata rispetto alle ripetute dichiarazioni pubbliche del Ceo Giovanni Castellucci. Nessun fondamento quindi possono avere notizie circa presunti accordi, ancorché preliminari, per una eventuale partecipazione alla newco Alitalia. Pur essendo molto attenta al futuro di Alitalia in considerazione della sua importanza per Aeroporti di Roma", conclude il comunicato, "attualmente Atlantia è già impegnata in Italia su numerosi e complessi fronti".Il colore giallo diventa più forte. Per fugare ogni dubbio potrebbe essere fondamentale seguire il question time di oggi, annunciato da un comunicato della Camera dei Deputati, al quale i ministri dell'Economia, Giovanni Tria, e dell'Interno, Matteo Salvini, interverranno alle 15 nell'Aula della Camera per rispondere, tra gli altri argomenti, anche sull'ipotesi di ingresso del ministero dell'Economia nella compagine azionaria di Alitalia, alla luce delle disposizioni previste dal Dl crescita.Le anticipazioni di Salvini su Alitalia sono non solo una conferma della totale approssimazione con cui procede il governo. Rivelano anche che Salvini ha di fatto sottratto all'inadeguato Di Maio la gestione del dossier Alitalia". Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo Pd in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle parole del vice-premier Matteo Salvini su Alitalia."Che sia Salvini e non Di Maio, ministro in teoria competente sulla materia, a fare annunci su Alitalia colpisce. Salvini parla al posto del suo alleato di ferro non solo per togliergli l'imbarazzo della più clamorosa delle retromarce su Atlantia, passata da frettoloso capro espiatorio ad agognata soluzione a cui aggrapparsi dopo aver fatto fallire tutte le altre trattative. Le parole di Salvini servono a rendere plastico il fatto che Di Maio non è ritenuto capace nemmeno dai colleghi di governo". "La soluzione indicata dal ministro dell'Interno è comunque pasticciata e tutt'altro che solida. Serve solo al partito unico Salvini-Di Maio per piantare la prossima bandierina propagandistica. Non è' purtroppo difficile prevedere che nel giro di poco tempo l'azienda si troverà al punto di partenza", conclude.Per il rebus Alitalia si profila il quarto rinvio in meno di cinque mesi. Entro sabato 15 giugno Fs avrebbe il compito di coinvolgere il partner mancante, ma al momento la quadra non è stata trovata e una nuova proroga, presumibilmente di un mese, sembra l'unica exit strategy. Il problema è che la situazione rimane in stallo da inizio maggio, quando il Mise aveva concesso un altro mini rinvio di quaranta giorni per definire "nel minor tempo possibile" la nuova newco per il completamento della quale al momento manca ben il 40%. Fs dovrebbe infatti entrare con il 30% delle quote, mentre MEF e Delta Airlines sarebbero coinvolte nel progetto governativo con il 15% ciascuna. La quarta gamba? Toto sembra sfumato, mentre Atlantia rimanda l’offerta al mittente, visto che l'auspicata pax con il governo dopo il caso Morandi non è avvenuta. Lufthansa è sempre alla finestra, ma non ha presentato un'offerta e sarebbe comunque interessata ad un'Alitalia 'leggera' con il taglio di almeno 2-3 mila dipendenti. Il tempo intanto scorre (la compagnia perde quasi un milione di euro al giorno) e la cassa è scesa sotto i 450 milioni. Sembra quindi difficile che la nuova proroga duri più di 30 giorni, visto che la prima offerta vincolante di Fs risale al 31 ottobre 2018. Per integrare Delta era stato poi fissato il termine del 31 gennaio 2019, slittato al 31 marzo, al 30 aprile e infine al 15 giugno.