L'Ad di FS alla conferenza del trasporto aereo Alitalia, Battisti: sicuramente piano industriale entro Pasqua "Possibile qualche giorno di slittamento", dice l'Ad delle Ferrovie dello stato. Mentre il sottosegretario ai Trasporti Siri sostiene che l'abbandono di Easyjet non è rilevante. Importante coinvolgere operatori ma non a qualsiasi costo

Gianfranco Battisti (Ansa)

Condividi

Roma

Il piano industriale delle FS per Alitalia verrà presentato sicuramente entro Pasqua. Lo ha detto l'Ad di FS, Gianfranco Battisti, a margine della conferenza nazionale del trasporto aereo, specificando che è possibile "qualche giorno" di slittamento rispetto alla data prevista del 31 marzo. "Sicuramente - ha detto - prima di Pasqua lo rpesenteremo"."Non credo sia rilevante. Sicuramente è importante coinvolgere gli operatori industriali, ma non a qualsiasi costo".Lo ha detto il sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture, Armando Siri, a margine della Conferenza nazionale sul Trasporto aereo, commentando l'abbandono delle trattive sull'Alitalia da parte di easyJet."Il Governo in questa fase - ha aggiunto - non è al tavolo. Ci sono i player industraili e al Governo spetta valutare nell'insieme il piano industriale". "Non so se si andrà a uno slittamento - ha proseguito Siri parlando del Piano industriale della Fs per la compagnia - ma anche se si dovesse aprire una finestra, non sarà un tempo lungo. Se saranno 10 giorni non muore nessuno. L'importante è che si assicuri un futuro di crescita per la compagnia"."L'incontro di oggi vuole rappresentare l'avvio di un processo di rilancio del nostro sistema aeronautico sia sotto il profilo trasportistico sia su quello della ricerca e della logistica". Così Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture, alla Conferenza nazionale sul trasporto aereo."Tutti insieme vogliamo partecipare alla riuscita di un evento che non è solo fatto di cornice ma soprattutto di contenuti - ha aggiunto - Vogliamo avere una visione chiara e condivisa nel comparto. Perché se non c'è la sintesi rischiamo di zoppicare, invece se siamo tutti uniti verso una direzione possiamo raggiungere gli obiettivi".