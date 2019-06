Il ministro a Porta a Porta Alitalia, Di Maio contro Atlantia: "Azienda decotta". Società replica: "Parole che turbano mercati" Di Maio: "Con revoca concessioni Atlantia sarà decotta". La società: "Dichiarazioni Di Maio perturbano andamento titolo". Salvini: "Ci sono aziende che danno migliaia di posti di lavoro e prima di dire sono 'decotte' bisogna pensare che ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro"

"Ne abbiamo già trovati tre: Delta, Fs e Mef. La questione di Atlantia se abbiamo detto ai funerali delle vittime del ponte che revocavamo le concessioni, il giorno in cui il governo revocherà le concessioni i Benetton perderanno azioni e valore. Se la mettiamo dentro Alitalia mettiamo in difficoltà anche Alitalia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, nel corso della puntata di Porta a Porta in onda questa sera. "Sulla vicenda del ponte mi sorprende che qualcuno stia con i Benetton. Allo stesso tempo sto lavorando per risolvere la crisi di Alitalia, non dico che ho tutte le soluzioni ma mi lascino lavorare. - conclude il ministro - se revochiamo le concessioni finisce che mettiamo dentro un'azienda decotta"."Le dichiarazioni odierne del vice presidente Di Maio perturbano l'andamento del titolo Atlantia in Borsa, anticipando la presunta conclusione di un procedimento amministrativo che il ministro Toninelli ha affermato solo ieri 'essere ancora in corso', e determinano gravi danni reputazionali per la società. La società si riserva di attivare ogni azione e iniziativa legale a tutela dei propri interessi, dei dipendenti, degli azionisti, dei bondholders e degli stakeholders tutti". Così, in una nota, Autostrade in merito a quanto detto oggi dal ministro e vice premier Luigi Di Maio. "Si ricorda che, sulla base del contratto di concessione in essere, ogni ipotesi di revoca - ove mai ne venissero accertati i presupposti - richiederebbe il previo pagamento del valore della concessione stessa, nei termini contrattualmente previsti e approvati per legge. Si ricorda infine che Atlantia è il leader mondiale nel settore delle concessioni autostradali e aeroportuali, con oltre 14.000 km di rete e 30.000 dipendenti nel mondo", conclude Atlantia."Ci sono dei problemi giudiziari. Chi ha dei morti sulla coscienza paga e pagherà, io non faccio il giudice. Poi ci sono aziende che danno migliaia di posti di lavoro e prima di dire sono 'decotte' bisogna pensare che ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro". Lo ha detto il ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini replicando a distanza alle dichiarazioni di Luigi Di Maio su Atlantia in riferimento alla vicenda del Ponte Morandi, nel corso della trasmissione tv Dritto e Rovescio.