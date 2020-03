Italiani all'estero Alitalia, piano di rimpatrio per italiani bloccati all'estero Aereo vuoto verso le Maldive per riprendere connazionali; confermati voli verso New York e Londra. In Italia alcune modifiche dal 16 marzo

Condividi

In coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, Alitalia sta predisponendo una serie di voli speciali per permettere a migliaia di connazionali di rientrare in Italia, e continuerà anche ad operare verso alcuni Paesi che hanno disposto provvedimenti restrittivi ai cittadini italiani e a passeggeri che hanno soggiornato in Europa.L'azienda ha reso noto che si comincia da domenica 15 marzo, da Roma Fiumicino, con un volo speciale per le Maldive che, per rispettare il divieto di ingresso nel Paese agli italiani, farà un preventivo scalo tecnico al Cairo per cambiare l'equipaggio.Sono già partiti per l'Egitto piloti e assistenti di volo che, prendendo servizio dal Cairo, potranno garantire, nel rispetto delle normative aeronautiche sui limiti di impiego, un volo di andata e ritorno per Malè senza scendere dall'aereo.L'aereo arriverà alle Maldive alle 13,15 locali, senza passeggeri; il rientro a Fiumicino è previsto alla mezzanotte del 17 marzo.La compagnia aerea continuerà ad operare da Roma Fiumicino due voli al giorno su New York e su Londra per permettere ai cittadini italiani e stranieri, tra i quali molti studenti, di rientrare nei rispettivi luoghi di residenza e continuerà a garantire, laddove non vi siano restrizioni al traffico aereo, collegamenti con Bruxelles, Berlino, Francoforte, Monaco, Parigi, Marsiglia, Nizza, Cairo e Algeri,Operativi i voli verso San Paolo, Rio de Janeiro, Johannesburg, Nuova Delhi, Tokyo e - fino al 17 marzo - Miami e Buenos Aires.In Italia, proseguiranno i servizi aerei con almeno un volo andata e ritorno quotidiano da e per la maggior parte degli aeroporti rimasti operativi a seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Dal 16 marzo, dopo la chiusura temporanea dello scalo di Milano Linate, le attività saranno spostate al Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa per collegamenti con Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino.Dal 17 marzo, inoltre, tutte le operazioni di check-in per i voli nazionali, internazionali e intercontinentali della Compagnia in partenza da Roma Fiumicino saranno effettuate al Terminal 3, a seguito della chiusura del Terminal 1.