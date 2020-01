La compagnia aerea Alitalia, rappresentante Lufthansa e Leogrande in audizione alla Camera Il Commissario straordinario di Alitalia Leogrande: nelle prossime settimane il piano industriale. Il portavoce della compagnia tedesca: ridimensionamento ultima ratio

"Dobbiamo attendere il piano industriale nelle prossime settimane e il bilancio finale dei commissari per potere proiettare i numeri del piano". Lo ha detto Giuseppe Leogrande, commissario straordinario di Alitalia in audizione in commissione Trasporti della Camera.Leogrande ha annunciato che da domani "Giancarlo Zeni sarà il nuovo direttore generale di Alitalia".Una nomina subito salutata dall'Anp. "Finalmente alla guida di Alitalia un manager competente e conoscitore del business del trasporto aereo". Così Marco Veneziani, presidente dell'Associazione Nazionale Piloti. "L'avvocato Leogrande e Giancarlo Zeni sono sicuramente due persone che possono salvare e rilanciare Alitalia, così come già avvenuto con Blue Panorama Airlines. Ora - prosegue Veneziani - si proceda rapidamente e senza ulteriori indugi alla ristrutturazione ed al rilancio della compagnia".Alitalia "ha bruciato circa 300 milioni di euro all'anno, nel periodo di amministrazione straordinaria. Io devo ridurre le perdite per rendere più appetibile l'investimento in Alitalia anche dell'amministrazione pubblica", questo ha aggiunto Leogrande in Commissione.Per il commissario di Alitalia, infine: "più di qualche riflessione conservativa su Alitalia merita di essere fatta. Detto questo, non possiamo nasconderci che nel mondo dell'aviazione civile esiste da diversi anni un processo di aggregazione tra compagnie quasi inesorabile. Difficile pensare che, almeno nel medio periodo, Alitalia non possa far parte di un polo aggregativo"."Del passo indietro di Lufthansa ne prendo atto come voi, mi riservo di incontrarli, vedremo". Il commissario straordinario di Alitalia ha commentato così le dichiarazioni del responsabile Lufthansa del dossier Alitalia, Joerg Eberhart, circa la preferenza della compagnia per un'eventuale partnership con l'aviolinea italiana in luogo di un investimento 'una tantum'.In audizione alla Camera, prima di Leogrande ha parlato il rappresentante di Lufthansa, Eberhart. "Lufthansa e Alitalia insieme avrebbero l'opportunità di creare il sistema di aviazione più forte d'Europa e Alitalia sarebbe un partner paritario". Dalla partenership con Lufthansa "secondo le nostre stime" - ha detto Eberhart - Alitalia otterrebbe "100 milioni di risultato annuale in più.Il ridimensionamento eventuale dell'Alitalia è solo l'ultima ratio e solo se tutte le altre azioni non hanno funzionato, ha aggiunto Eberhart. "Noi riteniamo - ha detto - che sia giusto avviare un risanamento a 360 gradi, pluriennale. In sostanza un abbassamento dei costi è inevitabile e aumentare l'utilizzo sia del personale che delle macchine e poi è fondamentale che la compagnia non rimanga stand alone. Ha bisogno di un partner forte". "Si può pensare anche a un ridimensionamento - ha poi detto - ma non è un fine a se stesso. Solo come ultima ratio, non è un fine per se. Si deve provare tutto prima"."Riteniamo sia giusto iniziare subito con un risanamento ampio a 360 gradi, pluriennali, non di 6 mesi o 18 mesi". Così il rappresentante di Lufthansa."Nonostante la situazione di difficoltà di Alitalia continui da anni, la qualità operativa è elevata. Inoltre con Roma Ffiumicino Aalitalia ha un'infrastruttura ideale per mantenere e sviluppare l'ub a Rroma", ha dichiarato Eberhart. "Il mercato italiano è storico e importante per Lufthansa. Fin dagli anni Sessanta è in costante crescita e abbiamo 150 voli giornalieri da e per l'Italia e 11 milioni di passeggeri nel 2018", ha detto Eberhart. "Il marchio Alitalia è un motivo di orgoglio, prestigio e conoscenza nel mondo", ha aggiunto.