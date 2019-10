Il ministro per lo Sviluppo economico Alitalia, Patuanelli: "Ci sono condizioni per offerta il 15 ottobre"

Nessun rinvio per la formazione della cordata che dovrà rilanciare Alitalia: la data resta quella del 15 ottobre. A una settimana esatta dalla scadenza del termine per presentare le offerte vincolanti e dare finalmente il via alla cordata che dovrà salvare e rilanciare Alitalia, la situazione non sembra avviata a una soluzione. L'incontro del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle scorse ore con i vertici di Atlantia non ha sciolto i nodi ancora presenti. Oggi c'è stato l'incontro tra i commissari di Alitalia e il ministro Stefano Patuanelli al termine del quale ha detto chiaramente che la data non slitta."Oggi ho incontrato la struttura commissariale di Alitalia. È stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 di ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in una nota.Intanto la compagnia si prepara al maxi sciopero di domani, indetto da piloti e assistenti di Anpac, Anpav e Anp, che causerà la cancellazione di quasi 200 voli. Dal canto suo Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali: si prevede che "il 70% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata".