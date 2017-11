Allarme bomba Milano, granata davanti palazzo giustizia. Sul posto artificieri e l'antiterrorismo Passante ha notato l'oggetto abbandonato lungo via Freguglia

(repertorio)

Condividi

È una granata l'oggetto sospetto che ha fatto scattare l'allarme bomba davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Stando a quanto si è potuto apprendere a lanciare l'allarme è stata un'anziana signora mentre passava, per caso, lungo via Freguglia, strada che costeggia la cittadella giudiziaria milanese.La bomba-ananas, sempre da quanto si è saputo, è stata posizionata tra una impalcatura allestita a fianco dell'edificio e l'incrocio tra via Freguglia e corso di Porta Vittoria. Sul posto, insieme agli artificieri, è presente anche il pm Alberto Nobili che coordina il dipartimento antiterrorismo della Procura milanese.È stata chiusa al traffico l'area intorno al Palazzo di Giustizia. In particolare, le forze dell'ordine hanno transennato il tratto di Corso di Porta Vittoria compreso tra l'incrocio di via Francesco Sforza e quello con via Manara. Già in precedenza era stata chiusa al traffico via Freguglia. Il blocco del traffico riguarda anche tram e pullman dell'Atm. Sul posto sono presenti decine di agenti di Polizia di Stato, Polizia locale e Carabinieri.