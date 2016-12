Russia: evacuate tre stazioni ferroviarie a Mosca, falso allarme bomba

La metropolitana di Mosca è stata evacuata questa mattina per un allarme bomba. Non sono stati trovati esplosivi nelle tre stazioni ferroviarie di Mosca evacuate dopo telefonate anonime che segnalavano la presenza di esplosivi. Lo riferiscono i media locali. L'allarme era scattato nelle stazioni Kazansky, Leningradsky e Yaroslavsky, dalle quali sono state evacuate circa tremila persone.Sono tre stazioni ferroviarie l'una vicina all'altra e sono il punto di snodo per il transito giornaliero di migliaia di persone che si spostano nella capitale russa.