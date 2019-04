Intervento degli artificieri a Palazzo Civico Allarme bomba a Torino, busta con esplosivo al sindaco Appendino La seduta del Consiglio comunale è stata chiusa

"Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova": è questo il mittente della busta sospetta indirizzata all'"ufficio della sindaca" Chiara Appendino che, oggi pomeriggio, ha fatto scattare l'allarme bomba al Municipio di Torino. La scritta è tracciata in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico. All'interno della busta un congegno rudimentale, con una pila, dei fili e della polvere. La seduta del Consiglio comunale è stata chiusa.La busta, se aperta, sarebbe esplosa. La conferma arriva dalla Digos, che indaga sul plico esplosivo. Sulla missiva ci sarebbe l'ombra degli anarco-insurrezionalista e, in particolare - come spiegano dalla Questura - della cellula legata all'asilo di via Alessandria, sgomberato a febbraio dopo oltre vent'anni di occupazione. All'interno della busta, gli artificieri della polizia hanno rinvenuto un sacchetto di polvere esplosiva collegato, tramite un filo di rame, a una batteria. Il questore Francesco Messina si è recato sul posto adottando una serie di misure volte a garantire l'incolumità delle persone, nell'eventualità che fossero stati inviati più plichi esplosivi. Da oltre un mese Appendino è nel mirino degli anarchici, che contestano al sindaco, costretta a girare sotto scorta, di aver voluto lo sgombero dell'Asilo. Immediata la solidarietà dalle forze politiche."Esprimo piena solidarietà alla sindaca di Torino Chiara Appendino, vittima di un gravissimo atto intimidatorio. L'intero governo è al suo fianco. Lo Stato non permetterà che minacce del genere le impediscano di esercitare appieno il suo ruolo". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Twitter."A Chiara Appendino hanno mandato un pacco bomba. A lei va il mio abbraccio, sono con lei, così come tutto il MoVimento 5 Stelle. Chiara è forte e determinata. Se qualcuno pensa di intimidirci è fuori strada". Così su Twitter Luigi Di Maio."Quella di oggi contro la sindaca di Torino Chiara Appendino è una intimidazione grave a cui bisogna reagire con determinazione e senza esitazione. A lei esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà per un atto che non va sottovalutato, certi che magistratura e forze di polizia faranno di tutto per accertare le responsabilità". Lo afferma Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.