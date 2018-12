Sea-Watch e Sea-Eye: finora nessun porto assegnato L'allarme delle ong: il meteo peggiora, sbarcare subito i 49 naufraghi dopo dieci giorni in mare

"Consapevoli dell'imminente peggioramento delle condizioni meteo e del mare, le nostre navi di soccorso hanno navigato verso nord e sono ora in attesa di sbarcare tutti i 49 ospiti in un porto sicuro europeo, che finora non è stato ancora assegnato". Lo spiegano in un comunicato congiunto Sea-Watch e Sea-Eye, le due ong tedesche che negli ultimi giorni hanno soccorso rispettivamente 32 e 17 migranti nel Mediterraneo. Per la nave di Sea-Watch si tratta del decimo giorno in mare, nonostante gli appelli finora lanciati."La legge del mare dice chiaramente che il tempo che le persone devono trascorrere in mare, dopo essere state tratte in salvo da una situazione di stress, deve essere ridotto al minimo", sostiene Jan Ribbeck, capo missione sulla nave di Sea-Eye. Per Albrecht Penck, un altro attivista, "è disumano e senza scrupoli che nessuno Stato europeo si assuma questa responsabilità. Solo in Germania, oltre 30 città hanno accettato di accogliere le persone"."Mi auguro di cuore che il 2018 non si concluda con l'infamia di lasciare abbandonati in mezzo al mare uomini, donne, bambini. Sono passati ben 10 giorni da quando queste persone sono stati salvate nel Mediterraneo dalla Ong Sea-Watch". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. "Ogni ora, ogni giorno in più - prosegue il leader di SI - considerate anche le previsioni meteo, possono causare danniirreparabili alle loro vite. Mi rivolgo alle autorità italiane, a quelle tedesche e dell'Unione Europea: date una soluzione, subito". "Negare un porto a questi esseri umani - conclude Fratoianni - non è solo una violazione del diritto internazionale, è un oltraggio all'umanità e alla civiltà".