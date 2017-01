Intervista al Sunday Times Responsabile della sicurezza lancia allarme: Isis prepara strage con armi chimiche nel Regno Unito I vertici dell'intelligence - spiega Wallace - ritengono che la massima "aspirazione" di Isis sia usare i gas impiegati già in Siria, Iraq, sul suolo britannico

Isis sta progettando "una strage" ricorrendo ad armi chimiche in Gran Bretagna. A lanciare l'allarme in un'intervista al Sunday Times il viceministro responsabile della Sicurezza Interna, Ben Wallace, secondo il quale i vertici dell'intelligence ritengono che la massima "aspirazione" di Isis sia usare i gas impiegati già in Siria Iraq, sul suolo britannico.Wallace ha rivelato che le agenzie di intelligence hanno condotto numerose esercitazioni per gestire quello che definisce "l'incubo" del Paese.