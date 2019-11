Allerta rossa in Emilia Romagna, a Catania allagato lo stadio Mozione bipartisan per Venezia: risorse per 65 milioni e legge speciale Resta l'allerta maltempo sull'Italia. 200 volontari della protezione civile e 5 squadre dell'esercito sono impegnati per l'emergenza in Emilia Romagna dove la situazione più critica resta la rottura dell'argine dell'Idice nei pressi di Budrio. In tre comuni del Bolognese attivata l'assistenza alla popolazione. A Catania allagato lo stadio dove avrebbe dovuto giocare la Nazionale Under 21

Sono pronti 65 milioni di euro per la salvaguardia e la conservazione della laguna di Venezia, 46 dei quali sono destinati alla città che nei giorni scorsi ha vissuto la drammatica ondata di acqua alta. Si tratta di fondi contenuti nella Legge speciale su Venezia, rifinanziata dalla scorsa Legge di Bilancio. Il via libera della Camera, con 490 voti favorevoli, alla mozione bipartisan sulle misure da mettere in campo a favore della città di Venezia dopo i danni causati dall'emergenza maltempo è arrivato oggi pomeriggio. Solo 3 i voti contrari.Sull'emergenza a Venezia si chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il Mose entro il 2021. Si impegna il governo "ad individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal fenomeno dell'alta marea in tutti territori interessati, ad aggiornare e rifinanziare la legge speciale per Venezia, a concludere nei tempi previsti, 31 dicembre 2021, il Mose, ad accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera, ad estendere l'applicazione del cosiddetto "Art bonus" al Comune di Venezia e agli altri territori ricompresi nella legge speciale per Venezia anche con riferimento ai beni ecclesiastici, ad istituire nella città di Venezia un Centro Internazionale sui Cambiamenti Climatici". Infine la mozione unitaria impegna il governo "a completare l'elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, a completare con urgenza il processo di digitalizzazione e pubblicizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico custodito a Venezia, a valutare la possibilità di assumere iniziative che stimolino la ripresa economica sul modello delle zone economiche speciali".Confermata per mercoledì 20 novembre, l'allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Sul territorio ci sono già argini rotti e piene nelle zone di valle. È previsto che il Secchia tocchi a valle la soglia 3 questa notte, mentre il Reno raggiunga la soglia 2 a Casalecchio. Sono poi in codice arancione i bacini emiliani centrali e orientali nelle zone di montagna e collina e la zona di pianura di Parma e Piacenza dove potrebbe ripercuotersi lo scioglimento della neve caduta in Appennino, con medie tra i 60 e gli 80 cm sopra i 1200 metri di altitudine. È allerta gialla anche nella zona dei bacini emiliani occidentali (montagna e collina di Piacenza e Parma). Tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini codice giallo per temporali. Ai cittadini delle aree interessate dall’allerta si raccomanda di non avvicinarsi ai corsi d’acqua in piena, sia fiumi che torrenti che canali. Non sostare su ponti, stare attenti ai sottopassi e non restare ai piani interrati, come cantine o garage. Portarsi ai piani alti delle abitazioni, se necessario.Sono circa 200 i volontari all’opera in tutta Emilia Romagna per affrontare l’emergenza maltempo. Attivati anche 65 Centri operativi comunali (Coc), mentre vengono monitorate tutte le dighe. La rottura dell’argine dell’Idice nei pressi di Budrio resta la situazione più critica, a causa delle dimensioni della falla (40 metri di lunghezza per 6 metri di altezza) e per la difficile raggiungibilità dell’area. Per il monitoraggio del Reno sono attive anche cinque squadre dell’esercito a supporto dell'attività del volontariato. L’assistenza alla popolazione è stata attivata per i Comuni bolognesi di Budrio, Malalbergo e Baricella. A causa dei danni conseguenti all’esondazione del torrente Idice resta interrotta la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore nel tratto tra Budrio e Mezzolara.Le cattive condizioni meteo delle ultime ore, con la forte pioggia che si è abbattuta su Catania, stanno mettendo a rischio l’avvio della partita tra la Nazionale U21 italiana e quella armena, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria. L’arbitro, Stephanie Frappart, ha già effettuato una ricognizione sul terreno dello Stadio Angelo Massimino di Catania per valutare la praticabilità del campo. L'inizio della partita è stato posticipato di un'ora. Il maltempo oggi ha sferzato molto la Sicilia. Anche a Licata, in provincia di Agrigento, un violento nubifragio ha provocato allagamenti con danni e disagi.Prosegue il codice giallo per meteo anche mercoledì 20 novembre, nella maggior parte delle province toscane quando sono attese precipitazioni sparse, più probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e nelle aree adiacenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Arcipelago e costa centro-meridionale. Per queste zone la Soup della protezione civile della Regione ha emesso un codice giallo, limitato alle zone costiere centro meridionali, fino alla mezzanotte di domani.Piogge diffuse e persistenti sul settore centrale della Liguria dove si registrano allagamenti diffusi delle sedi stradali. Osservati speciali i corsi d'acqua che dai monitoraggi risultano stabili o in salita, in particolare sul bacino del torrente Bisagno a Genova dove si registrano gli incrementi maggiori. La fase perturbata sulla Liguria prosegue e dopo le precipitazioni in corso da ieri Arpal ha modificato l'allerta meteo che sul centro della regione, tra le province di Genova e Savona, rimane gialla fino alla mezzanotte.Una frana staccatasi lungo un pendio a Valdaora di sopra ha interrotto i binari della linea ferroviaria della Val Pusteria. "Stiamo lavorando a pieno regime per ripristinare la situazione - commenta l'assessore alla mobilità della Provincia di Bolzano, Daniel Alfreider - ma al momento attuale non è possibile sapere quando potrà essere riaperta la linea che rimane chiusa da Brunico a Lienz"."Ho costituito una task force ministeriale con miei tecnici che si mettono gratis a fianco dei Comuni e delle Regioni che hanno necessità. È chiaro che questa deve essere richiesta. Dico ai Comuni 'vi do una mano, è tutto gratis, approfittatene'". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in merito alle prevenzione sui rischi causati dal maltempo. "Per la prevenzione ci sono 6,5 miliardi di euro - ha sottolineato il ministro - è la prima volta in cui si stanziano così tante risorse. Il processo funziona a step di avanzamento: il ministero eroga queste risorse nel momento in cui ha sul tavolo progetti cantierabili. Ho chiesto a Regioni e Comuni che siano progetti che immediatamente inizino a lavorare. Non vogliamo progetti di fattibilità della serie 'faremo'. Più si spende nei progetti di prevenzione meno si spende nelle emergenze. La spina dorsale dell'Italia - ha concluso il ministro Costa - sono i piccoli Comuni. L' 80% della superficie italiana è vissuta da piccoli Comuni che sono dunque ovunque".